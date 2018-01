Setor privado dos EUA abre 201 mil postos de trabalho em maio

SÃO PAULO - O setor privado dos EUA criou 201 mil empregos em maio, segundo pesquisa divulgada hoje pela Automatic Data Processing/Macroeconomic Advisers (ADP/MA). O resultado ficou abaixo da previsão dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam 215 mil novas vagas.

No entanto, o número mostrou recuperação significativa em relação ao mês de abril, quando foram criados 165 mil empregos, inicialmente calculados em 169 mil. Além disso, a quantidade de postos de trabalho criados voltou a superar o patamar de 200 mil.

"O mercado de trabalho voltou para a marca de 200 mil empregos em maio, um número que tem sido uma referência sobre a saúde do crescimento do emprego", afirmou Carlos Rodriguez, presidente e executivo-chefe da ADP. "Nós esperamos que o número de maio seja o começo de uma tendência de alta nos meses de verão (nos EUA)", acrescentou.

O número da ADP/MA é considerado um indicador sobre a tendência do relatório mensal sobre o mercado de trabalho do governo dos EUA (payroll), que engloba também dados do setor público e será divulgado na sexta-feira, 8.