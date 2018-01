Setor privado dos EUA cria 169 mil postos de trabalho em abril

O setor privado dos EUA criou 169 mil empregos em abril, o menor número desde janeiro de 2014 e muito abaixo das expectativas de analistas. Os dados são da Automatic Data Processing/Macroeconomic Advisers (ADP/MA). O setor privado dos EUA criou 169 mil empregos em abril, o menor número desde janeiro de 2014 e muito abaixo das expectativas de analistas. Os dados são da Automatic Data Processing/Macroeconomic Advisers (ADP/MA).

O indicador veio bem abaixo da previsão de analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam geração de 205 mil novas vagas. A leitura de março foi revisada para baixo, para 175 mil postos de trabalho criados, de 189 mil.

Dos 169 mil empregos criados em abril, 94 mil vagas foram criadas pelas pequenas empresas, 70 mil pelas médias empresas e 5 mil pelas grandes empresas.

O número da ADP/MA é considerado um indicador sobre a tendência do relatório mensal sobre o mercado de trabalho do governo dos EUA (payroll), que engloba também dados do setor público e será divulgado na sexta-feira, 8.