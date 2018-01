Setor privado dos Estados Unidos cria 185 mil empregos em julho

O setor privado dos EUA criou 185 mil empregos em julho, segundo pesquisa divulgada da Automatic Data Processing/Macroeconomic Advisers (ADP/MA). O resultado ficou bem abaixo da expectativa dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam 215 mil novos postos de trabalho.

O dado de junho foi revisado para baixo, para 229 mil vagas criadas, de 237 mil originalmente.

O número da ADP/MA é considerado um indicador sobre a tendência do relatório mensal sobre o mercado de trabalho do governo dos EUA (payroll), que engloba também dados do setor público e será divulgado na sexta-feira, 7. Com o resultado abaixo do esperado hoje, o mercado reduziu as expectativas de leitura forte no relatório de emprego do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.