NOVA YORK - O setor privado dos EUA criou 200 mil empregos em setembro, segundo pesquisa divulgada hoje pela Automatic Data Processing/Macroeconomic Advisers (ADP/MA). O resultado veio exatamente em linha com a expectativa de analistas consultados pela Dow Jones Newswires.

O dado de agosto foi revisado para baixo, para 186 mil vagas criadas, de 190 mil originalmente.

O número da ADP/MA é considerado um indicador sobre a tendência do relatório mensal sobre o mercado de trabalho do governo dos EUA (o chamado 'payroll'), que engloba também dados do setor público e será divulgado na sexta-feira, 2.