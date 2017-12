Setor privado dos EUA cria 237 mil empregos em junho, maior nível desde dezembro

O setor privado dos EUA criou 237 mil empregos em junho em relação a maio, segundo pesquisa divulgada pela Automatic Data Processing/Macroeconomic Advisers (ADP/MA). O resultado ficou acima da previsão dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que previam 220 mil novas vagas.

"Os números de trabalho em junho registraram seu nível mais alto desde dezembro de 2014", disse Carlos Rodriguez, presidente e diretor executivo da ADP. "As pequenas empresas continuam a liderar as contratações, adicionando mais da metade do total de empregos em junho", acrescentou.

As pequenas empresas contribuíram com 120 mil novas vagas, enquanto que as médias empresas adicionaram 86 mil. Já as grandes companhias criaram 32 mil postos de trabalho.

O número da ADP/MA é considerado um indicador sobre a tendência do relatório mensal sobre o mercado de trabalho do governo dos EUA (payroll), que engloba também dados do setor público e será divulgado na quinta-feira, 3.