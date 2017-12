Setor produtivo esperava ousadia do BC, diz Abdib A decisão do Copom de não reduzir a taxa de juros básicos, a Selic, mantendo-a em 16,5% ao ano, frustrou até as previsões mais conservadoras do mercado, que aguardavam um corte mínimo de 0,5 ponto percentual. Para a Associação Brasileira da Indústria de Base e Infraestrutura (Abdib), o setor produtivo e parte da sociedade esperam ousadia na condução da economia ao longo deste ano, cuja obsessão é a geração de empregos por meio do retorno de um fluxo consistente e vigoroso de investimentos diretos na expansão da capacidade produtiva e na infra-estrutura. Como se sabe, a taxa de juros básica é um fator determinante no ânimo dos investidores. "A tensão pré-Copom só vai diminuir quando a taxa de juros for menor que a taxa de rentabilidade conseguida no sistema produtivo, que, além de tudo, ainda é onerado demasiadamente", afirmou agora cedo o presidente da Abdib, José Augusto Marques. Para Marques, a esperança é que a consolidação da projeção e da meta de inflação para este ano 4,9% e 5,5%, respectivamente encoraje o Copom a fazer cortes significativos na Selic. "Os juros precisam cair de forma consistente ainda no primeiro trimestre para economia não perder o bonde do crescimento", diz. Afif achou decisão "lamentável" Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Guilherme Afif Domingos, a decisão de não mexer nos juros básicos "foi uma decisão lamentável que frustrou as expectativas do varejo e gerou incerteza quanto à evolução futura da taxa de juros. O comércio vinha se antecipando às decisões reduzindo as taxas de juros e alongando os prazos do crediário para alavancar as vendas porque tinha a expectativa de que o movimento da queda das taxas de juros iria continuar, embora em ritmo mais lento?. Segundo Afif, essa decisão gerou incerteza quanto à evolução futura da taxa Selic e deve levar a uma maior cautela dos agentes econômicos, com impacto negativo sobre a recuperação da economia. Ele espera agora que o Banco Central e o governo atuem para reduzir os "spreads" bancários para que possa haver uma redução significativa do custo do dinheiro para as empresas e os consumidores. "Sem isso a tão esperada retomada do crescimento poderá não ocorrer porque a massa salarial e a renda do consumidor sofreram grande queda no ano passado", concluiu. Fecomércio-RJ acredita em pausa do BC O presidente da Federação do Comércio do Rio de Janeiro, Orlando Diniz, disse hoje cedo que "a Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio-RJ) ficou surpresa com a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic em 16,5%. A política monetária restritiva mostrou-se eficaz no combate à inflação em 2003. Entretanto, os efeitos colaterais sobre a economia, em geral, e sobre o comércio, em particular, foram intensos. O comércio do Estado do Rio, por exemplo, amargou queda real no seu faturamento de mais de 4,5%, segundo pesquisas do Instituto Fecomércio-RJ. A Fecomércio-RJ espera que a decisão do Comitê de Política Monetária de manter a taxa Selic em 16,5% represente apenas uma pausa, não indicando que o Banco Central considere este patamar de juros o ideal para a economia brasileira".