Setor produtivo mantém estabilidade do País, diz Malan O ministro da Fazenda, Pedro Malan, garantiu hoje que há total estabilidade na base de sustentação da economia brasileira. "A base de sustentação é o setor produtivo", afirmou o ministro, após discursar para uma platéia de cerca de 300 empresários. Segundo ele, os setores do agronegócio e da indústria são exemplos de produtividade e competitividade. "O Brasil não é um país qualquer, é um país de peso regional e internacional." Para ele, as turbulências do mercado decorrem do contexto internacional, em que há uma aversão a risco e contração de liquidez, e das "incertezas naturais" do momento pré-eleitoral. "Mas não há obstáculos intransponíveis." Ele acredita que os acordos recentes com o Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (Bird) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ajudarão o País a sair das dificuldades. Na reunião de segunda-feira, com os principais candidatos, o governo deve apresentar as razões do entendimento com os bancos internacionais. "O acordo é relativamente simples e envolve compromissos que nós já assumimos no Brasil", disse o ministro. O superávit primário de 3,75% do PIB para 2003, por exemplo, já faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo Malan, a trajetória da taxa de inflação no próximo ano "é mais frouxa no programa do que aquela que nós mesmos estabelecemos sem consultar ninguém". "No Brasil tem essa tolice de achar que qualquer coisa que a gente faça é exigência de alguém do exterior", criticou. "Isso é baixa auto-estima, é inferioridade cultural e intelectual." Sobre a reforma tributária, o ministro criticou a "visão ingênua e romântica" de que alguém, por voluntarismo, fará, num determinado dia, a "reforma com R e T maiúsculos, resolvendo de uma vez por todas o problema no Brasil". "Dizem que o governo podia ir lá e fazer, mas não estamos na vigência do AI-5." Segundo ele, a complexidade da economia brasileira e os interesses de Estados, municípios e setor privado precisam ser levados em conta.