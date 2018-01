Setor produtivo perde 4% sem mudança na legislação cambial Na defesa do projeto de Reforma de Legislação Cambial, o senador Fernando Bezerra (PTB-RN) disse hoje, em solenidade de apresentação da proposta, que o setor produtivo perde 4% do seu faturamento para atender os institutos da cobertura e da compensação cambial. Isso porque o instituto da cobertura cambial determina que o exportador venda a moeda estrangeira obtida com a negociação de seus produtos no exterior em um prazo de até 210 dias. O projeto apresentado pretende dar liberdade para que os exportadores tragam para o Brasil os dólares que recebem por suas vendas quando a taxa de câmbio for favorável. Com isso, evitariam esta perda. No caso da compensação cambial, o exportador, segundo Bezerra, fica impedido de fazer o pagamento diretamente de uma dívida em moeda estrangeira com as divisas obtidas com as vendas de seus produtos fora do País. "Em vez disso, o exportador é obrigado a trazer a moeda estrangeira para o Brasil, convertê-la em real junto a uma instituição autorizada, depois converter novamente os reais em moeda estrangeira e, só então, ele pode honrar seu compromisso em moeda estrangeira", explicou Bezerra. Segundo ele, muitos dos mecanismos da legislação em vigor ficaram obsoletos em função das mudanças verificadas nos últimos anos, inclusive com a adoção do regime de câmbio flutuante. Ele também ressaltou que o projeto, feito em conjunto com o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), admite a possibilidade de que o monopólio cambial volte a ser do Banco Central em momentos de crise. "Este monopólio seria temporário e acabaria assim que os mercados se tranqüilizassem", disse. Para Bezerra, a modernização da legislação cambial é um anseio legítimo do setor produtivo brasileiro. (Gustavo Freire) Aprovação no primeiro semestre Bezerra e o presidente do Senado acreditam que o projeto de lei complementar que propõe a liberalização do mercado de câmbio poderá ser aprovado no Senado ainda no primeiro semestre deste ano, antes do início da campanha eleitoral. Segundo Calheiros, o projeto será discutido em audiências públicas, nas comissões da Casa, com todos os setores da sociedade e terá um espaço na página do Senado na internet para receber sugestões. Calheiros informou que se reunirá com os líderes partidários na próxima semana para definirem um calendário de tramitação da proposta. Antes, o presidente do Senado disse à Agência Estado que a matéria não teria tratamento diferenciado em relação aos demais projetos em tramitação na Casa. Bezerra esclareceu que a proposta passará pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para depois ser levada a plenário do Senado. Se aprovada no plenário, a proposta será remetida à Câmara dos Deputados. Calheiros ressaltou a importância do projeto pelo fato de reformular uma legislação considera "anacrônica", de um período em que o Brasil era uma economia agrário-exportadora. A legislação atual sobre mercado de câmbio é da década de 1930. Calheiros disse ainda que a aprovação do projeto permitirá ao Brasil melhorar sua competitividade.