Setor público registra em julho pior déficit primário desde 2001

O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção da Petrobrás e Eletrobrás) apresentou déficit primário de R$10 bilhões em julho, após registrar um rombo de R$ 9,3 bilhões em junho.

Foi o terceiro mês consecutivo que o governo não conseguiu fazer superávit primário, ou seja, não economizou dinheiro para pagar os juros da dívida pública.

Segundo o chefe-adjunto do Departamento Econômico do Banco Central, Fernando Rocha, o déficit primário de julho é pior já registrado para o mês. De acordo com ele, em praticamente todas as bases de observação tratam-se dos piores resultados da série de dados do Banco Central, que teve início em dezembro de 2001.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Rocha, os resultados fiscais estão "fortemente impactados" pelo ritmo da atividade econômica do País. "Temos uma economia fraca, em recessão e, tudo o mais constante, derruba a arrecadação também", disse. "Estes são os fatores principais para as contas fiscais este ano. Vocês viram os dados do PIB na manhã de hoje", continuou.

O déficit primário consolidado do mês passado ficou perto do teto das previsões coletadas pelas Agência Estado em 16 instituições financeiras. As estimativas iam de déficit primário de R$ 6 bilhões a R$ 10,4 bilhões.

No ano até julho, há superávit primário de R$ 6,2 bilhões, o equivalente a 0,19% do Produto Interno Bruto (PIB). Em julho de 2014 havia superávit primário maior, de R$ 24,7 bilhões.

Vale lembrar que em julho o governo cortou a meta de superávit primário do ano de 1,1% do PIB para 0,15% do PIB (R$ 8,747 bilhões).

O número acumulado em 12 meses (julho a julho) mostra déficit primário de R$ 51 bilhões (ou 0,89% do PIB), ante déficit de R$ 45,7 bilhões (0,80% do PIB) no mês de junho.

A dívida líquida do setor público caiu para 34,2% do PIB em julho ante 34,6% de junho (dado revisado). Em dezembro de 2013, ela estava em 33,6% do PIB e, ao final do ano passado, em 34,1%.

(Com informações de Célia Froufe e Victor Martins, da Agência Estado)