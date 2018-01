Setor público liberou em fevereiro R$ 10 bi para juros O setor público acumulou R$ 10,181 bilhões para o pagamento de juros em fevereiro, segundo dados divulgados hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central. Descontado o superávit primário ? arrecadação do governo menos os gastos com as autarquias municipais, estaduais, federal e as empresas estatais ? feito no período, o setor público fechou o segundo mês de 2004 com um déficit nominal de R$ 6,886 bilhões. O déficit nominal inclui, além das receitas e despesas, os gastos com o pagamento de juros da dívida pública No bimestre, o pagamento de juros consumiu R$ 21,141 bilhões dos cofres públicos, o equivalente a 8,21% do Produto Interno Bruto (PIB). O déficit nominal no período atingiu R$ 10,895 bilhões, ou 4,23% do PIB. Nos últimos 12 meses, terminados em fevereiro, o setor público consolidado apropriou R$ 134,185 bilhões (8,64% do PIB) para o pagamento de juros. Descontados os R$ 60,335 bilhões do superávit primário registrado no período, o déficit nominal das contas públicas atingiu o montante de R$ 73,850 bilhões neste período, o que corresponde a 4,75% do PIB.