Setor público registra o melhor superávit mensal desde 1991 O superávit primário do setor público consolidado - arrecadação menos despesas, exceto o pagamento de juros - ficou em R$ 16,335 bilhões em abril. O valor, divulgado hoje pelo Departamento Econômico do Banco Central, é o melhor resultado mensal desde o início da série em 1991. Em março, o superávit primário do setor público havia ficado em R$ 12,258 bilhões. No período de janeiro a abril, o superávit primário do setor público ficou acumulado em R$ 44,012 bilhões. O valor corresponde a 7,26% do PIB e é superior à meta de R$ 35,780 bilhões, fixada pelo governo para o primeiro quadrimestre do ano. Em igual período do ano passado, o superávit primário do setor público havia ficado em R$ 32,429 bilhões, que equivaliam a 6,10% do PIB. No período de 12 meses até abril, o superávit primário do setor público está acumulado em R$ 92,695 bilhões. O valor corresponde a 5,03% do PIB. A meta de superávit primário para este ano é de R$ 83,849 bilhões (4,25% do PIB). O superávit primário em 12 meses até março estava em R$ 88,261 bilhões, que equivaliam a 4,84% do PIB. Composição do setor público As empresas estatais federais tiveram em abril déficit primário de R$ 445 milhões. Em março, as estatais federais haviam obtido superávit primário de R$ 3,522 bilhões. Em abril do ano passado, as estatais federais haviam apresentado superávit primário de R$ 2,484 bilhões. No período de janeiro a abril deste ano, as empresas estatais federais ainda têm um superávit primário acumulado de R$ 772 milhões. Em igual período do ano passado, as estatais federais tinham déficit primário acumulado de R$ 1,043 bilhão. No período de 12 meses até abril, estas empresas contabilizam superávit primário de R$ 10,753 bilhões. No encerramento do ano passado, as estatais federais acumularam superávit primário de R$ 8,937 bilhões.