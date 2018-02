Setor público tem déficit primário de R$ 30,7 bi em maio, pior mês da série

BRASÍLIA - O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobrás e Eletrobrás) apresentou déficit primário de R$ 30,736 bilhões em maio, informou o Banco Central. Em abril, havia sido registrado superávit de R$ 12,908 bilhões e, em maio de 2016, um déficit de R$ 18,125 bilhões.

O resultado primário consolidado do mês passado ficou dentro das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que iam de déficit de R$ 31,1 bilhões a déficit de R$ 28,8 bilhões. A mediana estava negativa em R$ 30,600 bilhões.

O déficit primário de R$ 30,736 bilhões em maio é o pior resultado para o mês desde o início da série histórica, iniciada em dezembro de 2001.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado fiscal de maio foi composto por um déficit de R$ 32,106 bilhões do Governo Central (Tesouro, Banco Central e INSS). Os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado positivamente com R$ 894 milhões no mês.

LEIA MAIS: Contas do governo têm pior maio em 20 anos

Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 658 milhões, os municípios tiveram resultado positivo de R$ 235 milhões. Já as empresas estatais registraram superávit primário de R$ 475 milhões.

O déficit primário do setor público consolidado considerado pelo Banco Central é de R$ 143,1 bilhões para 2017, parâmetro que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Essa projeção leva em conta um rombo de R$ R$ 139,0 bilhões para o Governo Central em 2017.