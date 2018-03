Setor público tem maior déficit para mês de setembro

Segundo o BC, o resultado negativo do mês passado ainda foi gerado, principalmente, pelo desempenho do governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central), que amargou déficit primário de R$ 8,020 bilhões. No mesmo período, os governos regionais tiveram superávit primário de R$ 1,722 bilhão e as empresas estatais somaram R$ 535 milhões, sendo que a maior parcela desse valor foi contribuição das estatais estaduais, com R$ 454 milhões.