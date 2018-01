Setor público tem superávit de R$ 4,036 bi em fevereiro As contas do setor público apresentaram em fevereiro um superávit de R$ 4,046 bilhões. O resultado ficou dentro das estimativas do mercado, que iam de R$ 2,8 bi a R$ 6,5 bi, com média em R$ 4,15 bi. O dado foi superior ao registrado em fevereiro de 2004, de R$ 3,295 bi, mas foi inferior ao de janeiro deste ano, quando o superávit foi de US$ 11,373 bi. Este resultado de fevereiro foi alcançado com um superávit de R$ 2,127 bi nas contas do governo central (governo federal, Banco Central e INSS) e um superávit de R$ 2,441 bi das contas dos governos regionais (estados e prefeituras). Por outro lado, as empresas estatais apresentaram déficit primário de R$ 522 milhões, puxado pelo déficit de US$ 781 milhões das empresas estatais federais. O pagamento de juros em fevereiro somou R$ 11,713 bilhões, o que resultou num déficit nominal de R$ 7,67 bi.