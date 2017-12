Setor público tem superávit de R$ 4,729 bi em fevereiro O setor público consolidado (União, Estados, Municípios e empresas estatais) registrou um superávit primário nas contas em fevereiro de R$ 4,729 bilhões, segundo o relatório sobre as contas públicas divulgado pelo Banco Central. Em relação a fevereiro do ano passado, houve um pequeno aumento de 16% nessa economia de recursos antes da contabilização dos juros. Naquela época, o superávit atingiu R$ 4,046 bilhões. As empresas estatais tiveram em fevereiro um resultado primário positivo de R$ 269 milhões, revertendo um déficit primário de R$ 522 milhões registrados em fevereiro de 2005. Particularmente as estatais federais, o superávit primário foi de R$ 15 milhões contra um déficit primário de R$ 781 milhões registrados no mesmo mês de 2005. Ainda de acordo com o relatório do BC, os governos regionais registraram um superávit nas contas em fevereiro de R$ 1,188 bilhão contra um superávit de R$ 2,441 bilhões de superávit primário no mesmo mês de 2005.