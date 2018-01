Setor Sucroalcooleiro terá observatório em parceria com USP A União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica), principal entidade do setor sucroalcooleiro do País, mudou seu nome para União da Indústria de Cana-de-Açúcar. A primeira cerimônia oficial com a nova denominação será na próxima quarta-feira, dia 13, quando a entidade lança, em parceria com a Fundação para a Pesquisa e Desenvolvimento da Administração, Contabilidade e Economia (Fundace), da Universidade de São Paulo (USP), o Observatório do Setor Sucroalcooleiro. O evento acontecerá no campus da USP, em Ribeirão Preto (SP), às 14 horas. A Unica, que completa dez anos em 2007, adota ainda uma nova logomarca, com a substituição do desenho que incluía uma moenda de cana-de-açúcar logo acima do antigo nome, por uma marca mais simples que, segundo a assessoria de imprensa da entidade, simboliza o processo de produção de açúcar e álcool. A união das letras "c" e "a" da nova logomarca busca se assemelhar ao símbolo do infinito, numa representação da energia renovável e inesgotável produzida, de acordo com a assessoria. A entidade informou ainda que a retirada do termo Agroindústria do nome da Unica visa facilitar a tradução do nome para o exterior, já que a palavra não teria significados semelhantes em outros países. Já a saída de São Paulo ocorre pelo fato de a entidade ter vários associados de outros Estados. O Observatório do Setor Sucroalcooleiro será a entidade ligada à Unica para a confecção de estudos sobre o setor de produção de açúcar, álcool e energia. Os primeiros três documentos produzidos serão sobre a agregação de valor na cadeia, a mecanização da colheita de cana-de-açúcar e a evolução da acionária nas usinas. Existe ainda o projeto de criar cursos de pós-graduação sobre o setor sucroalcooleiro.