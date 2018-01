Setor têxtil de SP deve faturar US$ 12,5 bilhões em 2006 A indústria têxtil paulista deve encerrar o ano de 2006 com um faturamento de US$ 12,5 bilhões, porém com queda de produção de 1,09%, na comparação com 2005. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira pelo Sinditêxtil-SP. O segmento de vestuário, por sua vez, fechará 2006 com crescimento de 0,71% na produção. De acordo com o presidente da entidade, Rafael Cerrone Netto, o consumo apresentou alta de 2,15% no ano. "Isso significa que os consumidores estão comprando produtos importados", afirmou. Como dado de comparação, até setembro deste ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria de transformação como um todo cresceu 3,37%. Em relação ao nível de emprego do setor no Estado, houve queda de 4,6% em 2006 no setor têxtil e de 8,61% no setor de vestuário. Ao todo, cerca de 22 mil postos de trabalho foram fechados. Atualmente, o setor emprega cerca de 250 mil trabalhadores. A balança comercial do setor têxtil em São Paulo deve registrar déficit de US$ 100 milhões neste ano ante superávit de US$ 18 milhões em 2005. "É o pior resultado do setor desde 2001, quando o déficit foi de US$ 219 milhões", informou Cerrone Netto. As importações, por sua vez, devem fechar o ano com valor de US$ 615 milhões, o que representa alta de 18%, em relação a 2005. O presidente do Sinditêxtil-SP fez críticas à guerra fiscal, que é travada atualmente entre os Estados. Segundo ele, enquanto os empresários paulistas recolhem 12% de ICMS, exceto pequenas empresas incluídas no Simples, no Rio de Janeiro, os empresários do setor pagam alíquota de 2,5% e, no Ceará, de 3%. Minas Gerais e Paraná também oferecem incentivos para empresas do segmento. Cerrone Neto classificou como empecilhos para o setor os juros altos, o câmbio valorizado, alta carga tributária, problemas de logística, encargos trabalhistas e as importações asiáticas ilegais. A indústria têxtil paulista representa 38% do PIB têxtil nacional. O Estado exporta 25% da produção nacional e recebe 29% do volume que é importado. Das 30 mil empresas têxteis do País, 16 mil estão em São Paulo. Acordos O diretor-superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção (Abit), Fernando Pimentel, enfatizou nesta quarta a necessidade de o País fechar acordos comerciais com a União Européia e os Estados Unidos como forma de o setor voltar a crescer e gerar empregos. Segundo ele, se a indústria nacional conseguisse ocupar 0,5% do total das compras norte-americanas, o faturamento do setor aumentaria dos atuais U$ 2,2 bilhões para US$ 5 bilhões e o número de trabalhadores se elevaria dos atuais 1,5 milhão para 2,5 milhões. "Firmar um acordo setorial com os EUA é difícil, sabemos disso, mas já começamos a discuti-lo", afirmou. "No caso da União Européia, em que as negociações são mais amplas e incluem diversos setores, ambos os lados já aceitaram tarifa zero para exportações e importações de produtos têxteis. O problema é que as negociações não avançam devido à questão agrícola", acrescentou. Pimentel sugere que o Brasil tente fechar um acordo setorial também com a União Européia. Pimentel criticou ainda as importações ilegais oriundas da China. De acordo com ele, as importações chinesas apresentam problemas de subfaturamento de peças, dumping, descaminho e falsas declarações. A Abit calcula que o Brasil perdeu US$ 124 milhões em evasão fiscal de janeiro a outubro deste ano e demitiu 14.106 trabalhadores devido à concorrência desleal com o produto chinês. A Associação informou que está fazendo monitoramento da questão e trabalhando em conjunto com a Receita Federal, a Justiça Federal e o Decex. "A China veio para ficar e temos de encontrar uma forma de nos inserir no mercado internacional apresentando produtos diferentes e inovadores. Mas a questão das importações ilegais está sendo enfrentada", destacou. A Abit informou também que continua a realizar estudos em torno de acordos comerciais e desonerações tributárias para apresentar ao governo. No caso de São Paulo, que cobra um ICMS de 12% dos empresários do setor, superior a Estados concorrentes, Pimentel ressaltou que a situação está sendo negociada com a equipe do governador eleito José Serra.