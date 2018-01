Setor têxtil deve fechar ano com superávit de US$ 145 mi O setor têxtil deve encerrar 2002 com superávit comercial de US$ 145 milhões. As exportações do segmento devem atingir US$ 1,2 bilhão, o que representa um crescimento de cerca de 3% sobre o ano passado. A expectativa para 2003 é que o superávit comercial chegue a US$ 300 milhões. As informações foram divulgadas hoje pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit), Paulo Skaf, durante coletiva na sede da associação. O executivo disse ainda que o resultado reflete a queda das importações e o aumento das exportações do setor. Segundo ele, as importações para o México caíram 39,18% até outubro. O mesmo ocorreu com Estados Unidos (-25,89%), Canadá (-39,80%) e Argentina (-32,87%). O desempenho das exportações foi prejudicado pela queda de 67,43% nas vendas para a Argentina até outubro, mas acabou compensado pelo aumento dos negócios com o México (40,24%), Estados Unidos (37,24%) e Canadá (9,03%). Skaf disse ainda que o faturamento das companhias têxteis brasileiras deve crescer cerca de 4% este ano, atingindo US$ 23 bilhões. O presidente da Abit afirmou que a prioridade para o setor têxtil em 2003 continuará sendo a substituição das importações e o aumento das exportações. Além disso, ele demonstrou preocupação com relação a geração de empregos. Até outubro deste ano, a cadeia têxtil criou 34,5 mil empregos, contra 19 mil no mesmo período de 2001. "O Brasil precisa gerar saldo favorável na balança comercial e empregos. Nós estamos dando nossa colaboração." Skaf reiterou também seu apoio ao presidente eleito Luiz Inácio Lula Silva. "Lula é alguém que representa verdadeiramente o povo brasileiro." Ele chamou os empresários a apoiarem o novo governo, apesar das dificuldades enfrentadas pelo País e do cenário internacional conturbado.