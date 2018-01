Setor têxtil prevê superávit de até US$ 300 mi em 2003 As metas do setor têxtil para 2003 não são nada modestas. Depois de fechar o ano passado com um superávit comercial de US$ 152 milhões, desempenho 97% superior ao do exercício anterior, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit) vislumbra atingir um superávit na balança de US$ 250 milhões a US$ 300 milhões até o fim deste ano. "O trabalho constante que realizamos para capacitar o setor, somado ao que fazemos para projetá-lo internacionalmente, tem contribuído para contermos as importações a impulsionarmos as exportações, o que possibilitou, a partir de 2001, a reversão do quadro deficitário na balança comercial do setor", diz o presidente da Abit, Paulo Skaf. "Para se ter uma idéia, no ano passado participamos de 60 eventos, tanto de cunho promocional como de eventos geradores de negócios. Em 2003 este número será superado: estão agendados 80 eventos, sendo 30 no exterior". Além do superávit, a Abit prevê para este ano um crescimento de 3% em relação aos US$ 23 bilhões movimentados pelo setor 2002, além da geração de mais 20 mil empregos. Segundo Skaf, o incremento no faturamento do setor no ano passado, que chegou a 3% frente ao resultado de 2001, ficou em linha com as previsões da associação. Já a criação de novos postos de trabalho suplantou as projeções da Abit, que apostava em 20 mil novos empregos, mas contabilizou a abertura de 37 mil novas posições até novembro de 2002. O presidente da Abit defende que o setor têxtil tinha capacidade para atingir um faturamento e um superávit ainda maior em 2002, não fossem as dificuldades criadas pelas incertezas do período pré-eleitoral, a desvalorização da moeda brasileira frente ao dólar, os problemas enfrentados pela Argentina e a retração de crédito no mercado interno. "Agora com o novo presidente, nossa expectativa é que esse quadro de adversidades se atenue e a situação para o setor têxtil melhore, já que estamos fazendo a nossa parte, contribuindo para o superávit da balança comercial brasileira e gerando empregos", diz Skaf. No caso da Argentina, que em 2001 representava quase um quarto das exportações do setor têxtil brasileiro, a Abit aposta em uma retomada das exportações aos níveis praticados naquele ano dentro de dois a três anos. As remessas para o país vizinho recuaram 67,43% em 2002 frente a 2001, quando o valor exportado para o país vizinho chegou a US$ 264,6 milhões, maior até mesmo que o aferido para os Estados Unidos (US$ 227,4 milhões), atualmente o principal mercado externo da indústria têxtil brasileira. "Mas já observamos uma certa recuperação das vendas para a Argentina no último trimestre de 2002. Devemos fechar 2003 com pelo menos US$ 100 milhões em exportações para lá", diz Skaf. No ano passado, a receita com exportações destinadas à Argentina foi de US$ 86,19 milhões.