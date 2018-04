Setor têxtil quer ampliar exportações para US$ 4 bilhões Aumentar as exportações de vestuários e produtos têxteis de US$ 1,4 bilhão para U$ 4 bilhões em cinco anos e combater as importações que caracterizam prática ilegal de comércio são as principais metas do setor, afirmou hoje o presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Paulo Skaf. Ele participou da abertura do I Congresso Estadual de Trabalhadores Têxteis e defendeu uma parceria entre patrões e empregados para atingir as metas propostas. Skaf disse que as exportações de produtos têxteis e de vestuário atingiram US$ 300 milhões no ano passado. "Num mercado de US$ 200 bilhões, nossas exportações representam 0,14%". Em sua análise, "por um lado, essa realidade entristece, mas por outro representa um estímulo para desenvolver as vendas externas". Ele afirmou que China e Hong Kong exportam anualmente US$ 60 bilhões, enquanto cinco países da América Central remetem só para os Estados Unidos U$ 9 bilhões anuais em vestuário. O presidente da Abit destacou que "é preciso parar de brigar com os principais clientes, como os Estados Unidos e procurar fazer bons acordos para conquistar esses mercados". O presidente da Abit entende que o aumento das "exportações é uma missão dura e que leva um tempo para ser concretizada". Por isso, a entidade iniciou há dois anos um trabalho de promoção do Brasil no exterior. Estão programados 60 eventos este ano, como feiras de negócios e desfiles, sendo 25 no estrangeiro. Skaf defendeu a abertura de mercados, principalmente nos Estados Unidos e União Européia. "São mercados importantes que nos impõem limites e cotas que precisam ser derrubados."