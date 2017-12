Setor têxtil registra melhor resultado comercial em 11 anos A indústria têxtil e de confecção registrou um aumento de 40% nas exportações em 2003, para US$ 1,6 bilhão, contra uma alta de 2% nas importações, informou hoje o empresário Paulo Skaf, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). A balança comercial setorial atingiu US$ 550 milhões de superávit, melhor resultado dos últimos 11 anos. O setor têxtil foi deficitário em praticamente toda a década de 90. Skaf atribuiu o crescimento das vendas externas às ações de promoção, às parcerias entre a Abit e a Apex (Agência de Promoção de Exportações), aos investimentos em competitividade e à recuperação do mercado argentino nos níveis de 2001, quando o setor vendeu US$ 320 milhões ao país vizinho. O setor encerrou o ano com um faturamento total da ordem de US$ 23 bilhões. Para os próximos cinco anos, a estimativa da Abit é de que a cadeia invista entre R$ 500 milhões e R$ 1 bilhão ao ano. A projeção de Skaf para o desempenho de 2004 é de alta de 20% nas exportações e de 27% no saldo comercial positivo. A cadeia produtiva do setor é formada por 30 mil empresas, empregando 1,5 milhão de trabalhadores. "Nenhum setor cresceu tanto quanto o nosso em vendas externas", afirmou o empresário, lembrando que a média de crescimento das exportações brasileiras totais neste ano está em torno de 22%.