Setor têxtil volta a ter superávit em setembro Depois de quatro meses consecutivos de saldo negativo, a balança comercial do setor têxtil voltou a apresentar superávit comercial em setembro, de US$ 3,4 bilhões. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e do Vestuário (Abit), que compilou os dados do Ministério do Desenvolvimento (MDIC), as exportações somaram US$ 174,6 milhões e as importações, US$ 171,2 milhões. Ainda assim, no ano até setembro o setor acumula déficit de US$ 69 milhões, que substituiu o superávit de US$ 409 milhões registrado pelo setor no mesmo período do ano passado. O setor têxtil e do vestuário será um dos três beneficiados (junto com calçados e móveis) pela ampliação da linha de capital de giro do Banco do Brasil, com recursos do FAT, que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse na segunda-feira que vai anunciar ainda nesta semana para atender a setores com dificuldades por conta do câmbio. De acordo com a Abit, o desempenho positivo de setembro está relacionado à exportação de fibras de algodão. Não fosse esse item, o setor teria apresentado déficit de cerca de US$ 30 milhões. Na comparação com setembro de 2005, as vendas externas recuaram 19,2%. No acumulado de janeiro a setembro, a queda foi de 3,64% sobre o mesmo período do ano passado. Já as importações cresceram 26,9% em setembro ante setembro de 2005. No acumulado do ano, o incremento foi de 37,4%. O setor de vestuário continua a apresentar resultados ruins. Em valores, o setor exportou de janeiro a setembro deste ano US$ 206 milhões, ou 20,1% menos que no mesmo período de 2005.