Setores com maior ganho na semana passada O setor de brinquedos apresentou a maior valorização entre os segmentos que possuem ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), na semana passada. Segundo o levantamento AE/Economática, foi apurado um ganho de 20,0% no período, proporcionado pela performance das ações preferencias tipo A (PNA, sem direito a voto) Tec Toy, único papel listado nesta categoria, que apurou alta idêntica. A segunda maior valorização foi apurada no segmento de fumo, de 7,3%, seguido por comércio (3,4%), metalurgia (1,6%), bebidas (0,6%) e transporte aéreo (0,6%). Os ramos de eletrodomésticos e de investimentos tiveram desempenho nulo, e todos os outros segmentos pesquisados pela Economática acumularam perdas. O segmento madeireiro respondeu pela maior perda da semana passada, segundo o levantamento AE/Economática. Os papéis do setor acumularam uma desvalorização média de 6,0%, seguidos pelas ações dos ramos de siderurgia (-5,1%), papel e celulose (-4,1%), autopeças (-3,5%), fertilizantes (-3,1%) e materiais de transporte (-3,0%).