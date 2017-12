Seul exige prova científica para retirar embargo à carne dos EUA A Coréia do Sul - segundo maior mercado de exportação para a carne bovina norte-americana - disse hoje que não vai retirar seu embargo às importações de carne bovina dos Estados Unidos (EUA) até que seja "provado cientificamente" que o produto é seguro para o consumo. Depois de ter pedido ontem ao Japão, sem sucesso, que a proibição à carne bovina fosse retirada, a delegação agrícola dos EUA seguiu hoje para a capital sul-coreana. Embora a mídia sul-coreana tenha dito inicialmente que o objetivo da visita seria o mesmo do Japão, um porta-voz do ministério da Agricultura coreano, que pediu para não ser identificado, disse que a delegação americana não pediu que a nação retirasse o embargo à carne americana. Segundo ele, David Hegwood, líder da delegação e conselheiro comercial da secretária de Agricultura dos EUA, Ann Veneman, apenas detalhou as medidas que estão sendo tomadas pelos EUA para investigar o caso de vaca louca e discutiu os próximos passos do processo. Ele disse ainda que os EUA pediram que a Coréia do Sul envie seu próprio grupo de investigação aos EUA para verificar as medidas que estão sendo tomadas. Seul está considerando o pedido, mas uma decisão sobre a visita ainda não foi tomada. Ainda no encontro, autoridades sul-coreanas ressaltaram a importância de os EUA implementarem rígidas medidas de quarentena. Segundo eles, as medidas estão diretamente relacionadas com a saúde dos consumidores sul-coreanos. "Já que esta questão está ligada à saúde de nossa população, nós não vamos retirar o embargo até que seja provado cientificamente que a carne americana não oferece risco", disse o diretor-geral do Ministério de Agricultura e Silvicultura, Lee Myong-soo, depois de ter se reunido com a delegação americana. As informações são da Dow Jones.