Seul segue bolsas americanas e fecha em alta O mercado sul-coreano encerrou o dia em alta de 2,28%, a sexta valorização consecutiva do índice Kospi, estimulado pelo bom desempenho de Wall Street ontem (Dow Jones: +0,67%; Nasdaq: +1,31%). Em Taipé, a bolsa subiu 1,31% (o quarto pregão seguido em alta), com a percepção de que o pior da epidemia de Sars já tenha passado. Mas o mercado ainda está nervoso e qualquer notícia negativa sobre a disseminação da doença no país pode fazer a bolsa despencar. Em Tóquio, o Nikkei 225 subiu 0,32% (a quinta alta consecutiva), liderada pelo setor de telecomunicações. Já o mercado filipino fechou o dia em queda de 0,56%, em razão de realização de lucros. Às 5h (horário de Brasília), as demais bolsas do sudeste asiático registravam: Hong Kong: -0,20%; Indonésia: +1,23%; Malásia: -0,10%; Tailândia: +0,96% e Cingapura: -0,42%.