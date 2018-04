Seus direitos Vítima de estelionato Em 11 de março recebi um telefonema do Extra para confirmar dados para concessão de crédito a indivíduos que se diziam meus sobrinhos. Respondi que não os reconhecia e que não dava nenhuma autorização. A funcionária repetiu os números dos documentos apresentados e soube que meus documentos haviam sido clonados, apesar de não terem sido roubados ou extraviados. Fui ao 78.º Distrito Policial (DP) fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.) de preservação de direitos, que, segundo o escrivão, não poderia ser feito, pois não havia ocorrido nenhum crime. Em 23 de abril, recebi um telefonema da Losango Financeira e, de novo, disse que não autorizava nenhum empréstimo em meu nome. Deduzi que nem todos os estabelecimentos procurados confirmariam os dados, então, fiz um B.O. no 14.º DP. A escrivã me orientou a retornar para fazer adendos sempre que ocorresse um fato novo. Em 22 de maio voltei para registrar a ocorrência de estelionato porque o Banco Ibi concedeu crédito aos fraudadores. Conforme orientação da Serasa, fui a uma loja da C&A, a quem o Banco Ibi pertence, e, após explicar a situação, fui instruída a retornar em 26 de maio com os B.O.s, documentos originais e carta emitida de próprio punho de não reconhecimento de compra para início de processo de fraude e imediata exclusão de meus dados dos órgãos restritivos. No dia 15 de junho, ao querer consultar a situação do processo pelo SAC, soube que o funcionário que me atendeu na loja não enviou ao banco as informações completas e que era eu quem deveria voltar à C&A para pedir o envio dos dados. Creio que há algo de errado nesse procedimento. Outras quatro instituições que venderam mercadorias e concederam empréstimos mediante documentos falsos, às quais já enviei documentos, estimam prazos longos para a retirada da restrição. Essas empresas são rápidas para análise e aprovação do crédito, mas não quando têm de analisar as provas de honestidade das vítimas dos falsários. MARTA COSTA MOREIRA São Paulo A Ouvidoria do Banco Ibi S.A. informa que entrou em contato com a cliente e regularizou seu CPF nos órgãos de restrições. A leitora comenta: Minha situação foi regularizada e meu nome foi excluído dos cadastros de maus pagadores. Polyanna Carlos da Silva*: Houve uma grave falha de prestação de serviço com a inclusão do nome da consumidora nos cadastros de restrição de crédito, mesmo após reiterados pedidos de cancelamento do financiamento. É lamentável que a empresa tenha dificultado o acesso à informação, mesmo tendo sido apresentado o B.O. Assumir o erro e corrigir o dano causado à consumidora foram atitudes corretas, mas não exime o banco de responder por danos morais. A consumidora pode pleitear esse direito na Justiça, afinal, seu nome esteve em cadastro de restrição ao crédito por culpa de terceiros. Carência para cirurgia Desde novembro de 2008, sou conveniada da Unimed Paulistana. Em janeiro, meu oftalmologista disse que eu poderia fazer a cirurgia de miopia. Mas o convênio alegou que eu ainda estava em período de carência até 10 de maio. Uma semana antes de o prazo acabar fiz todos os exames pré-cirúrgicos. Depois da avaliação dos exames, a assistente da clínica solicitou a autorização da cirurgia e, dois dias depois, fui informada de que eu não poderei fazê-la antes do dia 1.º de novembro de 2010, pois se trata de uma doença preexistente. Por que essa nova carência não veio discriminada no documento que recebi? GISELE ALEXANDRE São Paulo A Unimed Paulistana informa que o SAC explicou que a miopia foi informada na declaração de saúde no ato da aquisição do plano. Portanto, explica, não há, por ora, cobertura contratual para a cirurgia. Do ponto de vista clínico, para avaliar a eventual indicação cirúrgica - agora ou no futuro, quando terminar o período de carência - o médico oftalmologista solicitou os exames para poder informar à paciente, como realmente o fez, a sua possibilidade da desejada correção cirúrgica. Esclarece que os exames não servem apenas para o planejamento cirúrgico, mas também para checar a integridade e as características da córnea e de todo o olho da paciente e, por isso, foram autorizados, independentemente de a sra. Gisele já ter ou não o direito à cobertura ao procedimento após seu período de carência, ainda vigente. No primeiro contato, a leitora foi informada de que sua carência (geral) se encerraria em 10 de maio e só então ela deveria solicitar guia para procedimentos cirúrgicos. Ao fazê-lo após aquela data é que se originou o processo de checagem, quando então foi constatado que se tratava de doença preexistente - assim declarada por ela na adesão -, cuja data legal para esse procedimento específico é após 1.º de novembro de 2010. A empresa pede desculpas pela falha na comunicação. Polyanna Carlos da Silva*: Atender adequadamente o consumidor vai muito além de oferecer determinado serviço ou produto contratado, especialmente em casos como este, relacionados à saúde. A Unimed falhou ao não prestar as informações de forma clara e precisa quanto ao período de carência do plano contratado. A falha na informação provocou uma falsa expectativa na consumidora. A operadora do plano de saúde deve treinar adequadamente seus funcionários para garantir informações adequadas fornecidas pelo SAC e na prestação do serviço. Diante do equívoco, o melhor que a empresa teria a fazer seria oferecer o atendimento. A Resolução 167 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que entrou em vigor em abril deste ano, ampliou essa cobertura. Os planos de saúde passaram a cobrir cirurgia refrativa para hipermetropia (dificuldade de enxergar de perto) até 6 graus, miopia (dificuldade de enxergar de longe) a partir de 5 graus, associada ou não ao astigmatismo (deformidade da córnea que dificulta a visão de perto e de longe). Eu não o pedi, obrigado Recebi, sem solicitar, um cartão de crédito do Banco Panamericano, do qual nunca fui correntista, nem tive aplicações financeiras, muito menos forneci meus dados cadastrais. Além de abusiva, essa prática é preocupante, pois sempre escuto notícias de extravio de cartões usados indevidamente por terceiros. ALEXANDRE E. CAPUCHO São Paulo O Banco Panamericano informa que a situação foi resolvida com o cancelamento do cartão. Polyanna Carlos da Silva*: As empresas que insistem nessa prática abusiva podem ser punidas com multas pelos Procons e pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) do Ministério da Justiça. O leitor deve registrar a queixa nos órgãos de defesa do consumidor para aplicação da multa. É lamentável que as instituições financeiras, mesmo conhecedoras do abuso que cometem, continuem agindo com desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. O recebimento do cartão não gera nenhuma obrigação ao consumidor. * Polyanna Carlos da Silva é advogada da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste). Seus direitos: ENDEREÇO Avenida Engº Caetano Alvares, 55, 6º andar, CEP 02598-900, São Paulo/SP FAX Fax (011) 3856-4590 E-MAIL consumidor.estado@grupoestado.com.br