Seus direitos: Seguro para cartão O HSBC Cartões cobra, indevidamente, o serviço do seguro de perda e roubo de cartão. O atendimento da Central de Telemarketing é péssimo e já tentei cancelar o serviço várias vezes. CLEITON QUEIROZ ANASTÁCIO São Paulo A Assessoria de Imprensa do HSBC informa que a comercialização do seguro proteção perda e roubo referente aos cartões de crédito Visa e Mastercard ocorreu dentro dos padrões. E que o seguro para o cartão Visa está cancelado desde o dia 30 de abril e para o cartão Mastercard, desde 4 de maio. O leitor comenta: Não considero o problema resolvido. É lamentável o serviço do HSBC Cartões. Não se trata apenas de valores, mas do péssimo suporte, principalmente no contato com o cliente. Fábio Lopes Soares*: Segundo o Código de Defesa do Consumidor, é vedado condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outros produtos. Caso a contratação tenha ocorrido adequadamente pelo HSBC, resta esclarecer a falta de disponibilidade e não aceitação para cancelamento do cartão,o que contraria o Decreto 6.523, quanto ao pronto acatamento do pedido, além da prestação de um serviço com qualidade e eficiente. Alteração em voo Comprei passagens aéreas da WebJet pela Submarino Viagens. No mesmo dia recebi um e-mail confirmando a compra: ida para São Paulo no dia 12 de setembro saindo de Porto Alegre, às 7h30, e volta no dia 14 de setembro saindo de São Paulo às 19h50. Passados uns 40 minutos recebi um e-mail da WebJet com mudança no horário do retorno. Telefonei para a Submarino explicando que comprara com antecedência o bilhete para a minha mãe, pois ela tinha um compromisso e não poderia retornar nesse novo horário. A atendente do Submarino prometeu retornar, mas nada fez. Preciso de uma definição, pois, senão, terei de comprar outra passagem. MÁRCIA BERTONCELLO São Paulo Cristina Ribeiro, da Assessoria de Imprensa Submarino Viagens, informa que a companhia reemitiu o bilhete de retorno com o horário correto para atender à solicitação da consumidora e enviou documento comprobatório da mudança ao e-mail da cliente. Fábio Lopes Soares*: O consumidor poderá desistir da compra feita pela internet em até 7 dias (direito de arrependimento, expresso no artigo 49, § único da Lei 8.078/90). A empresa regularizou a situação, contudo os consumidores devem ficar atentos, pois, em erros como esses, a responsabilidade por repará-los deve ser exigida do fornecedor que os cometeu. O consumidor pode formalizar uma queixa no Procon ou entrar na Justiça. Aparelho ruim Em dezembro adquiri um telefone LG da TIM. Cinco meses depois ele apresentou problemas. A atendente da central me deu várias opções de aparelhos para troca, quando eu a questionei sobre essa possibilidade. Decidi fazer uma consulta sobre eles pela internet, antes de escolher. Ao retornar, informaram que eu não tinha direito a nenhum aparelho, pois já obtivera um em dezembro. Quero um celular que funcione! A TIM não tem SAC de reclamações e cancelamentos, o que torna ilegal a operação de vendas, segundo o Decreto n.º 6.523. DANIELA ALVES DOS SANTOS São Paulo O Centro de Relacionamento com o Cliente da TIM informa que entrou em contato com a leitora para esclarecer sobre o procedimento de aquisição de um novo aparelho mediante benefício, no qual seria cobrada uma multa por quebra de contrato referente à fidelização vigente. Apesar de o valor da multa contratual ser menor que o desconto oferecido, a cliente não aceitou a proposta. Acrescenta que as observações apontadas pela sra. Daniela serão usadas no aprimoramento dos processos de atendimento. A leitora diz que o problema não foi resolvido. Fábio Lopes Soares*: Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o prazo para troca de produto durável, cujo defeito seja aparente, é de 90 dias a contar da compra. Além do prazo legal, existe a garantia do fabricante, que determina a manutenção do aparelho, desde que exista defeito de fabricação constatado. Caso tenha sido constatado defeito aparente ou oculto, o fornecedor não pode se negar a fazer a manutenção ou devolver os valores pagos. O descumprimento ao Decreto 6.523 ocasiona multas altas ao fornecedor. Recomendo à leitora procurar o Procon ou o Juizado Especial Cível. Carro danificado Em dezembro de 2008 houve uma enchente na zona sul da cidade e meu carro foi atingido. Na época do sinistro a seguradora Itaú Seguros não considerou a perda total do veículo, por se tratar de um carro novo e o custo do conserto não atingir 75% de seu valor. Seis meses depois, o automóvel continua sem condições de funcionamento. Foram trocados dois motores, feitas as respectivas vistorias e já estou fazendo a segunda legalização de documentos. O carro está, de novo, na oficina aguardando uma posição da diretoria da Itaú Seguros. Não consigo entrar em contato com a seguradora. Será que a Itaú Seguros tem noção do prejuízo que está me causando? THOMAZ ALBERTO SCHETTY São Paulo A Ouvidoria Corporativa Itaú e a Ouvidoria de Financiamentos, Investimentos e Empresas respondem que entraram em contato com o sr. Schetty, em 17 de junho. Esclarecem que, após a realização da avaliação do orçamento, foi constatado que o veículo era perfeitamente reparável e a seguradora autorizou o conserto na oficina. A indenização integral ocorre quando há roubo ou furto do veículo segurado ou e quando ocorra um acidente do qual decorra a irrecuperabilidade do carro segurado, ou, se recuperável, o valor do reparo for igual ou superior a 75% do valor contratado. A Itaú Seguros diz que avaliou e autorizou o reparo dos novos danos do veículo e deixará um carro reserva ao cliente enquanto o automóvel estiver na oficina. O leitor comenta: A situação do meu veículo não está totalmente resolvida. O carro está numa concessionária com a promessa de que ele me será entregue em perfeitas condições de uso. Fábio Lopes Soares*: Lamentável a atitude da Itaú Seguros. Uma das peças principais de um carro é o motor, que já foi trocado duas vezes e, mesmo assim, a empresa mantém a política de reparar peças. O papel da Ouvidoria da empresa seria de intervir oferecendo um posicionamento final, além de garantir a melhoria contínua da qualidade dos serviços da seguradora e gerar políticas internas, aprendendo com a "voz do cliente". O consumidor não poderá ficar à mercê das políticas internas da empresa, contrariando os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Recomendo ao leitor buscar o Juizado Especial Cível. *Fábio Lopes Soares, advogado, especialista em Defesa do Consumidor, é membro da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB-SP e da Associação Brasileira de Ouvidores (ABO). 