Seus direitos Impressora parada Comprei a impressora Photosmart Premium, da Hewlett-Packard (HP), mas não posso utilizá-la porque não encontro no mercado os cartuchos de tinta 564 para reposição. Os funcionários da HP disseram para eu procurar o produto nas lojas do ramo, mesmo eu tendo informado que já percorri todas. Escrevi e-mails à HP e não recebi resposta. Fui à loja em que comprei a impressora e lá me deparei com outros consumidores revoltados. O vendedor disse que a HP não dá explicação nem para eles. Enquanto isso, tenho o meu trabalho prejudicado. ADJARMA AZEVEDO São Paulo A Ouvidoria HP Brasil informa que orientou o cliente sobre as revendas autorizadas de cartuchos originais da empresa e disponibilizou uma lista de distribuidores autorizados em seu site (http://www.hp.com/latam/br/distribuidores/index.html). O leitor contesta: A HP enviou uma resposta sem compromisso. A HP falseia a verdade e ganha tempo mandando o cliente procurar nas revendas, sabendo que elas não têm o material disponível. Depois de 25 dias de luta para ter uma resposta, recebi um e-mail da própria HP dizendo que o cartucho preto só estará disponível no final de julho. Como a impressora não funciona sem a tinta preta, ela estará inútil por mais 30 dias. O fato é que a HP vendeu um produto top de linha e deixou seus clientes à própria sorte. Josué Rios*: Se a HP vende uma impressora cujos cartuchos não são encontrados no mercado nem nas próprias distribuidoras da fabricante, a impressora se caracteriza, a partir daí, como um produto impróprio para o consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o consumidor não adquiriu o equipamento com o fim de contemplá-lo, como adorno ou objeto de arte, mas para uso imediato. Nesse caso, o consumidor tem o direito de ir ao Juizado Especial Cível e exigir a troca da impressora, mais dano moral, pois perambular quase um mês em lojas indicadas pela HP e não encontrar os cartuchos e ainda ficar mais um mês sem poder utilizar o equipamento são fatos que não podem simplesmente ser perdoados nas relações de consumo. Documento em branco Fui comprar um carro na concessionária Base Automóveis e o pagamento seria feito por meio de um financiamento em 48 vezes pela BV Financeira. O problema é que, quando fui assinar o contrato de arrendamento mercantil, em 2 de julho, na concessionária, o documento estava em branco!Tanto a concessionária quanto a financeira exigiram que ele e outros documentos, como a ficha cadastral e a nota promissória, fossem assinados em branco. Entrei em contato com uma representante da BV e fui informado de que esse procedimento é padrão e que não havia possibilidade de o contrato ser enviado primeiro ao banco para ser preenchido para depois eu assinar. Tenho interesse em fechar o negócio, mas estou com receio de que as condições mudem após a minha assinatura. Não quero correr esse risco. Como devo proceder? EVERTON CORRÊA PERY BELLORIO São Paulo A BV Financeira esclarece que o ato da assinatura do contrato depende da vontade, necessidade e urgência tanto do cliente como também do vendedor escolhido livremente por ele. À BV Financeira cabe apenas facilitar o crédito para a aquisição do bem. No momento de fechar o negócio, o consumidor tem como opção preencher a ficha cadastral e assinar o contrato com todas as condições do financiamento devidamente discriminadas. Caso o crédito seja aprovado, a operação é autorizada de imediato, sendo entregues cópias de todos os documentos ao cliente e ao comerciante. Em seguida, o contrato é encaminhado à filial da BV para formalização final e posterior remessa aos interessados. No entanto, se assim preferir, o cliente poderá assinar o contrato apenas após essa formalização, na filial da BV ou na loja do veículo. Resta salientar que, por motivos legais, o financiamento só pode ser liberado após a assinatura do contrato pelo cliente. A BV Financeira entrou em contato e prestou os esclarecimentos necessários ao consumidor. O leitor responde: O problema não foi solucionado e tive que desistir do negócio. Entrei em contato com a representante da BV e fui informado de que teria de assinar duas fichas cadastrais, mas uma estava em branco, o que me levou à conclusão de que o vendedor e a representante estavam agindo de má-fé. Josué Rios*: Realmente a assinatura de documentos em branco, para posterior preenchimento, conforme narra o consumidor, é um conceito que não existe no Direito, em especial no Direito do Consumidor, que exige conhecimento prévio de todas as condições e informações sobre o negócio que está sendo realizado. Todo fornecedor está obrigado a disponibilizar previamente todo os termos do contrato e outros papéis que envolvam o negócio para conhecimento prévio do consumidor, condição exigida pelo artigo 46 entre outros do Código de Defesa do Consumidor para a validade da contratação. Reembolso difícil Estou tendo sérios problemas com a Porto Seguro Saúde. Pedi para a empresa o reembolso de sessões de fisioterapia que tive de fazer quando fui internada. A Porto Seguros recebeu os documentos em fins de fevereiro, assim como relatórios médicos das sessões. Durante dois meses não obtive nenhuma resposta. Posteriormente disseram que não receberam os documentos. Depois, que estava faltando a lista com os aparelhos usados e, pasmem, se mais algum foi utilizado e não foi mencionado! Ora, se tivesse teria sido cobrado! Sempre considerei a Porto Seguro honesta e idônea, mas estão se negando a pagar. Espero que não seja problema financeiro ou má-fé, apenas um equívoco na análise do processo. ELISABETH JEAN TICHAUER São Paulo O gerente do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) da Porto Seguro Saúde, Julio Melo, informa que já foi liberado o pagamento do reembolso da sra. Elisabeth. Esclarece que em nenhum momento a empresa se negou a efetuar o reembolso, apenas solicitou a documentação necessária para confirmar a realização dos atendimentos. A leitora contesta: Não foi bem assim. A empresa liberou menos de 10% do valor que paguei, o que não corresponde ao que tenho direito. Já entreguei toda a documentação, mas, mesmo assim, a Porto Seguro pediu mais documentos. Além disso, a empresa disse que só fez o depósito em razão de minha reclamação na mídia. Não explicou por que engavetou o processo por dois meses! Josué Rios*:A reclamação da leitora deixa claro que o atendimento dado à cliente pela seguradora foi deficiente,burocrático e confuso. Um procedimento simples de reembolso, a que a consumidora tem direito, se arrastou por muito tempo, sem que ela recebesse orientação objetiva e clara por parte dos funcionários da Porto Seguro, o que é inadmissível num cenário de valorização do consumidor. *Josué Rios, advogado, especialista em Defesa do Consumidor, é colunista do Jornal da Tarde