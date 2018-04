Seus direitos Viagem e gripe suína Comprei um pacote de viagens para Buenos Aires e pretendia viajar com mais dois amigos no dia 17 de julho. No entanto, por causa dos casos de gripe suína, optamos por cancelar a viagem. A CVC informou que o cancelamento resultaria em multa contratual da operadora e multas dos fornecedores. Segundo o Procon, o turista com viagem marcada para regiões afetadas pela doença têm o direito de cancelar o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, sem pagamento de multas. Apesar de informar a empresa a respeito dos direitos citados, a CVC optou por ignorar a legislação e não nos isentar das multas. Depois de muita discussão e e-mails (guardo todos os registros), tentei de novo solucionar o problema com a empresa, mas não obtive retorno. MICHELE MEDEIROS São Paulo A Central de Relacionamento da CVC esclarece que a empresa entrou em contato com a cliente e prestou todos os esclarecimentos pertinentes ao reembolso decorrente do pedido de cancelamento da viagem. Maíra Feltrin*: O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) entende que a consumidora tem direito à restituição da quantia adiantada em pagamento, sem o desconto a título de multa. Isso porque há uma situação que envolve preservação da saúde e um contrato que não será adimplido, visto que muitos dos passeios esperados e contratados poderão ter impedimento para sua realização. Direito ao desbloqueio Comprei há um ano um celular da Claro e agora resolvi desbloqueá-lo para utilizar um chip da operadora TIM. Estive duas vezes na loja da Claro do Shopping Continental e ficou acertado que eu entraria em contato com a central pelo 1052 e receberia um código para desbloqueio. Mas, quando ligo para a central, funcionários dizem que o protocolo foi encerrado e que o fabricante não enviou o código. Paguei pelo meu aparelho e não posso usá-lo em outra operadora! Fui tentar desbloqueá-lo na Oi e soube que a Claro entrou com liminar para impedir o desbloqueio por essa operadora. THIAGO ZULATO MASCARO São Paulo A Claro diz ter entrado em contato com o sr. Mascaro, que informou à operadora que a solicitação foi atendida e a situação regularizada. O leitor contesta: A situação só foi resolvida depois de eu reclamar no jornal. Estela Guerrini*: A Resolução 477/07 da Anatel aprovou o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal. O artigo 81, §2.º do Regulamento dispõe que "é vedada a cobrança de qualquer valor quando do desbloqueio de Estação Móvel". Assim, é direito do consumidor solicitar à sua operadora o desbloqueio do seu aparelho de celular e é dever da operadora fazê-lo sem nenhum custo para o consumidor. Quem tiver problemas com o desbloqueio de aparelho deve denunciar a violação à Anatel pelo telefone 133 ou pelo site www.anatel.gov.br Taxa por extratos Fui a uma agência do Banco Itaú solicitar extratos de poupança dos planos Collor, Bresser, etc., num total de 9 meses de extratos. O banco disse que eu teria de pagar R$ 6,50 por mês de pesquisa, segundo valor afixado na Tabela Geral de Tarifas, num total de R$ 58,50 por todos eles. Não tenho o direito de isenção como correntista há mais de 20 anos do banco? SALVADOR BOCHEMBUZO NETO Piracicaba A Ouvidoria Corporativa Itaú informa que o sr. Bochembuzo foi informado de que a tarifa de 2.ª via de extrato de conta poupança visa a cobrir despesas de solicitação, processamento e entrega do extrato e é cobrada na agência no momento da solicitação. O valor da tarifa é calculado por mês solicitado, cujo valor unitário é de R$ 6,50. Como o leitor solicitou o período de nove meses, o valor será R$ 58,50. Essa tarifa está explicitada na Tabela Geral de Tarifas, afixada em todas as agências, bem como no site www.itau.com.br, conforme regulamenta o Banco Central. Marcos Diegues*: Realmente não há o que reclamar quanto à cobrança de tais tarifas. Graças à competência do Banco Central para regular a matéria, os bancos podem, sim, cobrar os valores que quiserem pelos seus serviços. As únicas obrigações são afixar o valor da tarifa em local visível da agência e só corrigi-lo após o prazo mínimo de seis meses, muito embora o Idec considere o procedimento ilegal. Entrega por partes Em 27 de abril adquiri móveis da linha Favorita no Grupo WW Dellano (Loja Lar Center), com entrega prevista para 30 dias. A partir daí iniciaram-se os problemas, pois a entrega ocorreu somente no dia 16 de junho e a montagem, dia 18. No dia 22 de junho os montadores constataram que algumas partes do móvel não foram entregues. Na sequência recebi a informação de que a empresa tem de encaminhar um funcionário para fotografar o móvel na minha residência, solicitar as peças faltantes para a fábrica, aguardar 30 dias para a entrega e, posteriormente, agendar uma nova data para a montagem final. Entrei em contato com o responsável na loja, que me informou que não havia o que fazer, a não ser esperar. É desnecessário dizer os transtornos causados por esse problema, pois, enquanto o móvel não é entregue, minha família e eu não temos onde guardar nossas roupas. WAGNER RIBEIRO São Paulo A Única Indústria de Móveis S.A. diz que, de acordo com informações repassadas pelo escritório central da loja revendedora, as peças necessárias para solucionar os problemas relatados já foram solicitadas na fábrica. Assim que o material chegar ao depósito da loja revendedora, será agendado o atendimento. O leitor contesta: A Dellano adota um procedimento-padrão para solucionar suas falhas e o cliente deve aguardar sua boa vontade para que os prazos sejam cumpridos. Sugiro a todos que pretendem adquirir produtos dessa empresa que consultem o Procon e o site Reclame Aqui. Após a consulta, verificarão que essa empresa não possui clientes, possui vítimas. Maíra Feltrin*: O caso se caracteriza claramente como descumprimento de oferta. A empresa é obrigada a cumprir o prazo para execução e conclusão do serviço prestado (artigos 35 e 48 do Código de Defesa do Consumidor), conforme contratado com o consumidor. Em caso de descumprimento, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha o cumprimento forçado da obrigação; a prestação de serviço equivalente; ou a rescisão do contrato e a devolução do que pagou, com correção monetária. Os prejuízos que o descumprimento do prazo de entrega causar ao consumidor também podem ser indenizados. O Idec orienta o consumidor a pedir uma comprovação por escrito sempre que combinar um prazo para a o início e término de um serviço. E guardar a nota fiscal do produto eventualmente utilizado na prestação do serviço. *Maíra Feltrin e Estela Guerrini são advogadas do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) e Marcos Diegues é assessor jurídico do Idec. Seus direitos: ENDEREÇO Avenida Engº Caetano Alvares, 55, 6º andar, CEP 02598-900, São Paulo/SP FAX Fax (011) 3856-4590 E-MAIL consumidor.estado@grupoestado.com.br Este espaço é aberto a reclamações de consumidores que se sintam prejudicados ou tenham dúvidas ref. às suas relações com empresas As reclamações devem ser enviadas com assinatura, identificação RG, endereço e telefone. O Estado se reserva o direito de selecioná-las para publicação. Correspondência sem esses dados não será considerada. Todas as reclamações serão enviadas às empresas, que terão 15 dias para responder. Serviço Procon: Consultas e queixas: tel. 151 Ouvidoria: 3826-1457 http://www.procon.sp.gov.br Idec: (Instituto de Defesa do Consumidor) tel: 3874-2152 http://www.idec.org.br Inmetro: http://www.inmetro.gov.br Ipem: (Instituto de Pesos e Medidas) tel. (0800) 013-05-22 http:/www.ipem.sp.gov.br ouvidor-ipem@ipem.sp.gov.br Andif: tel: 3106-1537 http://www.andif.com.br E-mail: andit.dir@uol.com.br Pro Teste: Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Rio de Janeiro: tel/fax: (021) 3906-3906 http://www.proteste.org.br E-mail: proteste@proteste.org.br