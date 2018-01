Sexta foi quarto dia consecutivo de queda do dólar O persistente otimismo do mercado com o novo governo fez o dólar comercial romper o forte suporte dos R$ 3,50 e cair até R$ 3,435 (-2,69%). No fechamento, o dólar pronto exibia queda de 2,41%, pelo quarto dia consecutivo, cotado a R$ 3,445 - menor patamar desde 20 de setembro (a R$ 3,405). A percepção de que no novo governo não deve haver descontinuidade das políticas econômica, monetária e fiscal deu segurança aos players para devolverem os excessos embutidos nos preços, especialmente na véspera do segundo turno da eleição presidencial, no fim de outubro. A queda do dólar sexta foi comentada na primeira reunião ministerial como um dos primeiros sinais de que há tendência de melhoria com a instalação do novo governo. Apenas nos dois primeiros dias úteis do novo governo, a moeda americana caiu 2,68%. Segundo o porta-voz da presidência, André Singer, "o restabelecimento da credibilidade do País deixou a todos contentes". O porta-voz reafirmou que, na reunião, foram mencionados, entre outros assuntos, a necessidade de controle sobre os gastos e de concentração dos recursos em programas prioritários. O banco de investimentos norte-americano Morgan Stanley Dean Witter, no entanto, manteve a recomendação para os títulos da dívida do Brasil em underweight, na primeira revisão da sua carteira recomendada de títulos de dívida de mercados emergentes. O analista sênior de renda fixa para América Latina do Morgan Stanley, Jaime Valdívia, disse ao correpondente em Nova York, Fábio Alves, que o novo governo deverá enfrentar desafios com a retomada dos trabalhos do Congresso em fevereiro e o início da discussão da reforma fiscal e da Previdência, além da autonomia do Banco Central. "Essas discussões acontecerão num ambiente de maior oposição do que a enfrentada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso", observou Valdívia, lembrando que o PSDB e o PFL já expressaram postura de oposição e o PMDB está ainda debatendo se vai se juntar ao PSDB e o PFL. O recuo do dólar comercial só não foi maior na sexta-feira, segundo operadores, por causa das declarações à tarde do presidente norte-americano, George W. Bush. Um operador observou que o dólar reduziu a queda depois que Bush disse que os Estados Unidos não hesitarão em atacar o Iraque, se isso se tornar necessário, e ele pediu aos militares que se preparassem. "Algumas horas cruciais podem estar à frente. Nós conhecemos os desafios e os perigos que nós enfrentamos", disse Bush.