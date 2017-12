SFH: avalie a quitação antecipada A Medida Provisória n.º 1.981- 49, reeditada pelo governo no dia 29 de junho, traz duas novidades para os mutuários que têm contratos de gaveta assinados até 25 de outubro de 1996 e querem regularizar a situação. Contratos de gaveta são papéis não oficiais, que somente tem existência perante as partes, comprador e vendedor (veja mais informações no link abaixo). O gaveteiro - pessoa que compra um imóvel financiado pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) de um terceiro, sem conhecimento do agente - pode quitar antecipadamente a dívida, com desconto de 90% sobre o saldo devedor. A outra opção é transferir o contrato de financiamento para o seu nome, mantendo todas as cláusulas contratuais, incluindo a de cobertura pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), com acréscimo de 20% sobre o valor da prestação atual. Antes, era preciso pagar um valor equivalente a 2% do saldo devedor. As normas para a quitação do financiamento da casa própria ou transferência do contrato para o nome do gaveteiro são opcionais. Ou seja, o agente financeiro pode ou não oferecer essas possibilidades. No caso da Caixa Econômica Federal (CEF), o mutuário que tiver interesse poderá fazer uso delas a partir desta segunda-feira. Consumidor deve analisar essa possibilidade e verificar se ela é realmente vantajosa Para o gerente de atendimento da Ordem dos Consumidores e Mutuários do Brasil (Ordecon), Milton Habib, as duas opções podem ser interessantes, principalmente porque é possível usar o dinheiro do FGTS para essa finalidade. O interessado deve analisar se dispõe de um valor suficiente para quitar a dívida ou arcar com um aumento de 20% na prestação, sem que isso implique aperto financeiro. Além disso, antes de optar pela quitação com desconto de 90%, o mutuário deve verificar se não vai pagar mais do que a soma do valor das parcelas restantes. Habib lembra ainda que, como esses contratos são antigos, muita gente já pagou muito mais do que deveria e, por isso, está questionando o fato na Justiça, tendo créditos a reaver. Veja mais informações sobre o assunto no link abaixo.