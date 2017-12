SFH: mudanças a partir de fevereiro Embora o governo insista em afirmar que o ajuste no redutor da Taxa Referencial (TR) não vai refletir em aumento para a correção do valor das prestações para os mutuários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), haverá uma mudança nominativa a partir de primeiro de fevereiro. Isso vai ocorrer porque se o governo não intervisse ajustando o indexador à variação da taxa básica de juros, ele cairia, podendo até ficar negativo. Vale lembrar que a correção será mínima e que a TR vem apresentando resultados abaixo de quaisquer outros indicadores. Este ano, a TR variou 2,10%, enquanto o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M) ficou em 9,27%.