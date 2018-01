SFH: mudanças à vista No dia 14 de junho, será entregue ao presidente Fernando Henrique Cardoso uma série de propostas de mudança no Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Entre elas, está prevista uma regulamentação mais eficaz que dê segurança ao comprador de imóveis ainda na planta. Também está em estudo, um indexador alternativo para o SFH. O presidente da Caixa Econômica Federal, Emílio Carazzai, disse ontem que as propostas, elaboradas pelo Banco Central, Ministério da Fazenda e da CEF, estão em fase final. Ele pretende apresentar um relatório claro para obter uma rápida decisão, avisou. Segundo Carazzai existe hoje uma discrepância entre os indexadores do SFH. As construtoras tomam empréstimos no sistema financeiro corrigidos pela Taxa Referencial. Mas não podem repassar este mesmo indexador para os clientes que compram o imóvel na planta. Enquanto a obra não fica pronta, a correção das prestações é feita por um índice de inflação. Adotar um índice único, acredita Carazzai, é interessante tanto para o mutuário como para os agentes. Mais segurança Outro ponto do projeto diz respeito às ofertas de imóveis ainda na planta. Segundo Carazzai, cabe ao governo uma regulamentação mais eficaz que dê segurança ao comprador sem travar ou inibir o setor. Atualmente a construção civil faz captação de poupança popular sem a fiscalização do Banco Central. A inadimplência e a desvantagem competitiva entre a caderneta de poupança e os fundos de renda fixa são alguns dos problemas que, de acordo Carazzai, necessitam de soluções urgentes para ajudar o setor. Sem prejuízo para o mutuário O presidente da CEF diz que é preciso estabelecer uma justiça social, para que, no final de todo processo de resíduo contratual, não termine sobrando para a sociedade arcar com o prejuízo. Este prejuízo está em um projeto de lei em trâmite no Legislativo, que determina que 50% do saldo devedor dos resíduos contratuais seja refinanciado para o mutuário e os outros 50% absorvido pelas instituições financeiras. "Nos bancos públicos é o contribuinte quem paga", disse.