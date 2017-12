SFH: prestações sofrerão correções em março Os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação (SFH) que têm contrato vinculado ao Plano de Equivalência Salarial por Categoria Profissional (PES-CP) pagarão, em março, prestações corrigidas pelos seguintes porcentuais: 5,16%, quem tem data-base salarial em janeiro e carência de 60 dias para o repasse do aumento à prestação; e 5,08%, quem tem data-base em fevereiro e 30 dias de carência para o repasse. Os porcentuais correspondem à Taxa Referencial (TR) acumulada nos 12 meses anteriores ao mês de reajuste salarial da categoria profissional do mutuário mais 3% de ganho de produtividade. O mutuário que obteve correção no salário no mês da data-base inferior a esses porcentuais pode pedir ao banco revisão no valor da prestação.