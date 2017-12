SFH: vitórias na justiça podem ser temporárias De acordo com a Associação Nacional dos Mutuários (ANM), o número de questionamentos judiciais de mutuários do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) com o objetivo de reduzir o valor das prestações e do saldo devedor têm dobrado a cada ano. Até junho, a entidade contabilizou aproximadamente 300 mil ações no Brasil inteiro. Apesar disso, é preciso pensar bastante antes de se animar com a idéia, pois a maioria das vitórias obtidas se dá na primeira instância, o que significa que podem ser temporárias. O advogado especializado em direito imobiliário, Fábio Nogueira, explica que se trata de um processo longo e que, na maioria das vezes, o mutuário é derrotado no julgamento de última instância. Nesse caso, terá que pagar a diferença com correção. Reivindicação: troca da TR pelo INPC Uma das principais reivindicações dos mutuários é a troca do índice utilizado para a correção das prestações e do saldo devedor, a Taxa Referencial (TR), pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Segundo o advogado Marco Antônio Fagundes, da ANM, a correção pela TR (atualmente 0,20%) pode elevar em até 15% o valor da dívida no decorrer dos anos. O principal argumento utilizado é que, ao longo do tempo, o financiamento acaba ultrapassando o comprometimento de renda do início do contrato, já que o reajuste do salário não acompanha o da prestação. Segundo Fagundes, a partir do segundo ano o mutuário já começa a ter dificuldades para pagar a prestação e, se atrasar três parcelas, o banco tem a permissão de executar a dívida e levar o imóvel a leilão. Há grandes riscos de se perder a ação O advogado Fábio Nogueira lembra que, no momento em que assinou o contrato, o mutuário estava ciente de todos os riscos, por isso, trata-se de uma reivindicação oportunista e incorreta. " Foi assinado um contrato legal entre as partes, que deve ser cumprido". Por isso, mesmo que os mutuários obtenham ganho de causa num primeiro momento, a tendência é de que as financiadoras recorram e ganham no final. "Com isso, os mutuários não se livram do problema, apenas o adiam".