Shanghai Aviation quer competir com Embraer e Bombardier A Shanghai Aviation Industrial planeja começar a produzir motores este ano que se ajustarão ao primeiro avião a jato regional projetado localmente, segundo informações do jornal China Daily. O avião regional avançado, ou ARJ 21, deverá iniciar seus serviços no início de 2007, lançando um concorrente a fabricantes tais como a brasileira Embraer e a canadense Bombardier Inc., afirma o jornal. Zhou Jinsheng, porta-voz da Shanghai Aviation, disse que a companhia começará a produzir os componentes do avião ARJ21 em Xangai este ano, acrescenta o China Daily. A estatal China Aviation Industry Corp. I, ou AVIC I, investiu 5 bilhões de yuans (US$ 603,8 milhões) para desenvolver o primeiro avião a jato regional do país, acrescenta o jornal chinês.