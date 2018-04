Sharp anuncia 1º prejuízo desde 1953 e vai demitir 1.500

A fabricante japonesa de produtos eletrônicos Sharp anunciou nesta sexta-feira, 6, que demitirá 1.500 empregados, ao divulgar que no atual ano fiscal registrará o primeiro prejuízo desde 1953, quando começou a tornar público seus resultados. Veja também: De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise A empresa explicou também que fechará duas fábricas de telas de LCD no Japão e algumas linhas de produção, além de cortar os salários de seus executivos em entre 30% e 50% de março a setembro. A Sharp informou que terá uma perda operacional no ano fiscal, que termina em março, de 30 bilhões de ienes (US$ 330 milhões) e prejuízo líquido de 100 bilhões de ienes (US$ 990 milhões). Nos nove primeiros meses do atual ano fiscal, a Sharp registrou queda líquida de 37,814 bilhões de ienes (US$ 416 milhões) e perdas operacionais um pouco mais elevadas, de 34,895 bilhões de ienes (US$ 384 milhões).