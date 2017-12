Sheik árabe vem ao Brasil avaliar negócios O Sheik Sultan Bin Califa Bin Zayed, o 2º homem na hierarquia do poder nos Emirados Arábes, está chegando ao Brasil, já como resultado da viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Oriente Médio. O sheik vem para, informalmente, conhecer o Brasil e avaliar futuros negócios, revelou o presidente da Metodo Engenharia, Hugo Marques da Rosa, que será o seu anfitrião no País. A empresa tem uma filial em Abu Dabi, que é patrocinada pelo Sheik, além de vários projetos em análise para serem implantados na região. Hugo Marques da Rosa lembra que Abu Dabi é um dos sete emirados que formam os Emirados Arábes Unidos, que possuem 80% das reservas de petróleo da região. Sultan Bin Califa Bin Zayed é filho do Sultão Zayed, de 90 anos, atual governante dos Emirados. Segundo Marques da Rosa, os Emirados têm uma zona franca que pode ser a entrada de produtos brasileiros no Oriente Médio, no Estreito de Ormuz. "O Brasil sai ganhando com esta porta de entrada no Oriente Médio. Sem dúvida alguma, a visita do presidente Lula trouxe o Sheik para o Brasil", disse o presidente da Método.