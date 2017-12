Shell Canadá fecha acordo para adquirir petrolífera A companhia petrolífera Shell Canada, subsidiária da Royal Dutch Shell, anunciou nesta segunda-feira ter fechado um acordo para adquirir a companhia petrolífera BlackRock Ventures por 2,4 bilhões de dólares canadenses (cerca de US$ 2,2 bilhões). Serão oferecidos US$ 24 em dinheiro por cada título. A oferta significa um ganho de 27% sobre o preço de US$ 18,88 por ação no fechamento da Bolsa de Valores de Toronto na última sexta-feira. "Esta aquisição está de acordo com nosso plano de crescimento, e os ativos de BlackRock complementam de forma excelente os nossos (do bloco petrolífero) de Peace River", afirmou o presidente executivo de Shell Canada, Clive Mather, no comunicado. Mather acrescenta que a aquisição representará um aumento de 12 mil a 14 mil barris diários de produção de petróleo pesado. A diretoria da Blackrock Ventures, que concentra todo a sua atuação em prospecção de petróleo no Canadá, aprovou por unanimidade a transação, que ainda precisa do aval dos organismos reguladores e dos acionistas.