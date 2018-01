Shell cria teste de gasolina adulterada O marcador da Shell garantirá a procedência da gasolina comercializada pelos postos credenciados, além de verificar se houve diluição com outras substâncias. Lançada no último domingo, a nova tecnologia desenvolvida pela Shell garantirá a qualidade de sua gasolina através de um marcador em uma das moléculas que compõem o combustível. Segundo apuração de Nívea Vargas, o novo método de combate à comercialização de combustíveis adulterados veio complementar o Programa de Confiabilidade da empresa, implantado em 1997, com o objetivo de garantir a qualidade de seus produtos. Primeiramente, o novo método será implementado nas cidades de São Paulo, com 490 postos, e Rio de Janeiro, com 110 postos distribuidores. Trata-se de um método que caracteriza a qualidade do combustível distribuído pela empresa. A nova tecnologia identifica uma molécula especialmente alterada que compõe a gasolina da Shell. Além disso, o novo sistema é capaz de identificar se o combustível foi misturado com outra substância, como por exemplo, álcool ou até mesmo água. Processo Segundo o gerente de relações setoriais da Shell, James Assis, o processo consiste em atribuir uma determinada porcentagem de massa a uma molécula componente da gasolina, sem que seja alterada sua composição química. "É como se fosse uma engorda da molécula", disse. A presença dessa molécula modificada garante que o combustível comercializado é da marca Shell. Para comprovar a mistura da gasolina com outra substância, a empresa utilizará um equipamento que medirá a porcentagem mínima dessa molécula em uma amostra do combustível. Se a quantidade for inferior ao determinado, fica constatado que houve um processo de adulteração ou diluição da gasolina com outras substâncias. Para denunciar Se o consumidor desconfiar de possível adulteração na gasolina, principalmente quando o carro começar "engasgar" durante a aceleração, ele poderá denunciar o posto onde abasteceu seu automóvel. Pelo 0800-900267, o consumidor pode denunciar qualquer posto. Para os postos distribuidores do combustível Shell, o telefone é 0800781616.