Shell descobre petróleo na Nigéria A companhia Shell Nigéria de Exploração e Perfuração (Snepco), uma unidade do grupo Royal Dutch/Shell, fez uma "significativa" descoberta de óleo em águas profundas na Nigéria, segundo reportagem publicada hoje pelo jornal Nigéria Comet. A perfuração ocorreu em 12 de outubro do ano passado, no poço Bolia IX, numa profundidade de 3.601 pés. Em breve, a Snepco deverá divulgar qual a capacidade de produção. A Snepco é o braço em águas profundas da Shell Nigéria, que tem 55% de participação; a Exxon Mobil subsidiária Esso, tem 22%; e Agip e TotalFina têm 12,5% cada, segundo a reportagem.