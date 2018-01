Shell fecha contrato para exploração na Bacia de Campos A Shell Brasil fechou nesta segunda-feira os primeiros contratos para o desenvolvimento dos campos de Ostra, Abalone e Argonauta no bloco BC-10, em águas profundas na Bacia de Campos, área localizada no litoral do Espírito Santo. O projeto do BC-10, que fica a aproximadamente 120 quilômetros de Vitória, será feito em fases. A primeira envolve o desenvolvimento de três campos e a segunda terá como foco um quarto campo. Os contratos assinados para a primeira fase incluem o arrendamento do FPSO (unidade flutuante de produção, estocagem e transferência), com capacidade para processar 100 mil barris de óleo por dia e a contratação do navio sonda para a perfuração dos 10 poços inicialmente previstos. Os valores envolvidos nesta contratação não foram divulgados pela empresa. Outros contratos serão assinados nos próximos meses e o início da produção é esperado para 2010. Agora, a Shell e a Petrobras terão que negociar a produção de parte das reservas encontradas pela petroleira multinacional na Bacia de Campos. Isso porque parte do reservatório invade uma área exploratória operada pela estatal brasileira. As conversas, no entanto, não devem ser complicadas, uma vez que a estatal é sócia do BC-10, com 35% de participação. Além disso, o campo vizinho, batizado de Jubarte, será usado pela Shell para escoar o gás natural produzido no complexo do BC-10. Reservas potenciais A Agência Nacional do Petróleo (ANP) aprovou os planos de desenvolvimento em fases no início de outubro. Estimativas iniciais apontavam, na época em que a descoberta foi declarada à ANP, reservas potenciais de 560 milhões de barris de óleo equivalente (que incluem também uma parte de gás natural). A Shell tem participação de 50% no consórcio e é a operadora do projeto, tendo a Petrobras (35%) e a ONGC (15%) como parceiras. Shell e parceiras declararam a comercialidade dos campos para a ANP em dezembro de 2005. O projeto Ainda na nota enviada à imprensa, o vice-presidente executivo para a área de Exploração e Produção da Shell para as Américas, Marvin Odum, disse que "o desenvolvimento do BC-10 é um marco importante na comercialização de óleo pesado no Brasil e também é um passo importante em direção ao objetivo da Shell de aumentar a produção e estabelecer uma presença forte e significativa na área de E&P no País". Segundo a nota, o desenvolvimento do BC-10 será o primeiro com separação de óleo e gás e bombeamento submarino. O FPSO, que terá casco duplo, inclui em seu projeto sistemas de geração de potência e de calor, os quais são necessários para o bombeio e processamento do óleo pesado.