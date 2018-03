Shell inicia comercialização de biodiesel no Pará A Shell Brasil começa nesta sexta-feira a distribuir e comercializar biodiesel em Belém (PA). Segundo informou a assessoria de imprensa da companhia, o produto será oferecido em mais de 40 postos da rede Shell e de 27 consumidores diretos (business-to-business) atendidos por essa base. Até o fim 2007, de acordo com a companhia, os investimentos no País ficarão em torno de R$ 10 milhões, para a adequação das bases de abastecimento que irão receber o biodiesel. "A iniciativa faz parte da política da companhia de investir em fontes renováveis de energia e em contribuir para o desenvolvimento energético sustentável do Brasil", afirma Alessandra Aragão, consultora de Marketing do Mercado Comercial da Shell Brasil. A empresa informa que, apesar da adição de biodiesel ao diesel seja obrigatória no mercado somente a partir de 2008, a companhia já comercializa o B2 em 135 postos de cinco estados brasileiros (Pernambuco, Bahia, Maranhão, Tocantins e Pará) e para 111 clientes comerciais. A Shell começou a disponibilizar o biodiesel no mercado em 22 de setembro na Base de Suape (PE). A previsão da empresa é de que durante este ano, as demais bases da região Centro-Sul serão contempladas com a comercialização de B2.