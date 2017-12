Shell interrompe bompeamento de petróleo na Nigéria A Royal Dutch/Shell Group informou que fechou uma estação de fluxo de petróleo no Delta do Niger, na Nigéria, que bombeava mais de 28 mil barris por dia, em uma conseqüência indireta do crescente conflito na região. O porta-voz da companhia, Simon Buerk, disse, em Londres, que problemas técnicos na estação não puderam ser consertados, em razão de restrições ao movimento de pessoas no local. O subsidiário local da empresa informou que a situação de segurança no delta ainda é tensa e o risco de transportar água é muito alto. Ameaças A BBC informou que milícias locais alertaram para que os trabalhadores estrangeiros deixem o país, ameaçando as companhias estrangeiras a interromperem a produção ou enfrentar uma guerra, a partir de 1º de outubro. A Shell disse que ampliou as medidas de segurança de seus funcionários. A Shell, por meio de sua participação de 30% na Shell Petroleum Development, uma joint venture com o governo, é a maior produtora de petróleo na Nigéria. A empresa responde por quase metade da produção total nigeriana, que é de aproximadamente 2,3 milhões de barris por dia. As informações são da Dow Jones.