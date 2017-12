Shell interrompe produção de operações no Golfo do México A Shell anunciou que está fechando uma pequena parte de suas operações de produção de gás e petróleo no Golfo do México, em resposta à aproximação do Furacão Frances, que segundo as previsões meteorológicas deve entrar na região do Golfo no fim de semana. O poço de extração Crosby foi fechado ontem, afetando a produção de 13.900 barris de petróleo e 20 milhões de pés cúbicos de gás. A Shell informou que pode realizar evacuações adicionais, porém em um número menor que o inicialmente previsto, por causa da rota da tempestade. As informações são da Dow Jones.