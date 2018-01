Shell mostra interesse em investir no Paquistão A Royal Dutch Shell está de olho em novos investimentos no setor de petróleo e gás no Paquistão, incluindo a exploração de petróleo na costa do país, informou o presidente da companhia, Jeroen Van der Veer. Segundo um comunicado do governo paquistanês, o executivo teria dito ao consultor financeiro do primeiro-ministro, Shaukat Aziz, que a Shell "tem tido uma experiência muito boa em suas operações de extração, produção, refino e distribuição no Paquistão." Aziz disse que o setor de energia apresenta uma oportunidade atraente para os investidores estrangeiros, após ter passado três anos em reformas. Nesse período, um agente regulador independente foi estabelecido e o setor privado adquiriu uma participação maior. Van Der Veer está no Paquistão para discutir negócios e projetos sociais.