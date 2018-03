Shell quer investir US$ 220 milhões no Brasil este ano A Shell afirma que investirá US$ 220 milhões este ano no País. Do total, US$ 170 milhões serão em exploração e produção de petróleo e os US$ 50 milhões na distribuição de combustíveis, diz o presidente da subsidiária brasileira, Aldo Castelli. Segundo o executivo, houve uma certa queda na demanda de combustíveis que reflete a evolução da atividade econômica do País, que por sua vez "é afetada pela economia global". Castelli confirmou que os preços estão defasados no mercado brasileiro, mas segundo ele isso está ligado à conjuntura. Sobre a perspectiva de uma guerra no Iraque, o executivo disse que, caso ocorra, levará o preço internacional do barril a subir mais um pouco e cair logo em seguida. "Espero que uma guerra acabe muito rapidamente" disse. Ele participou da reunião anual do Conselho Empresarial Mundial.