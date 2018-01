Shell reduz preço de gasolina na Argentina para evitar briga Depois de tanta polêmica e briga com o governo Néstor Kirchner, a Shell decidiu voltar atrás em seus aumentos, anunciados no dia 8 de março passado, e baixar os preços dos vários tipos de gasolina em 3,3%. Diante do boicote convocado pelo presidente Kirchner para que o consumidor não compre nos postos Shell, a empresa se deu por vencida e anunciou, ontem à noite, a redução dos preços. Nos primeiros dias do boicote, as vendas da Shell caíram 60% e alguns postos foram invadidos pelos piqueteiros. A nota divulgada pela empresa para justificar a decisão destaca que a redução dos preços "é para amortizar o impacto que sofreram nas vendas". Além disso, explica que a empresa "quer colaborar na defesa das fontes de trabalho dos quase 800 operadores dos postos de serviços de sua rede". Há menos de uma semana, a Esso também anunciou que voltaria atrás no aumento de seus preços.