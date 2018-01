Shell registra lucro recorde em 2005 A companhia petrolífera Shell anunciou hoje um lucro recorde para uma empresa do Reino Unido de 12,93 bilhões de libras (cerca de US$ 22,94 bilhões). Este aumento contrasta com os lucros obtidos no ano passado pela companhia, que tinham ficado em US$ 17,59 bilhões. Os lucros publicados hoje equivalem a quase 1,5 milhão de libras (cerca de US$ 2,6 milhões) por hora. A petrolífera divulgou seus resultados após um ano de 2005 no qual o preço do petróleo passou de US$ 45 para até US$ 70 por barril. O preço do produto aumentou devido à demanda contínua de países como China e Estados Unidos e à tensão política em alguns Estados produtores. Além disso, a produção no Golfo do México foi afetada por uma série de furacões. Reservas O bom desempenho de Shell a ajuda a deixar para trás os problemas enfrentados em 2004 por causa de questões relativas a suas reservas. Naquele ano, o gigante petrolífero teve que corrigir para baixo suas reservas de petróleo e gás em 20%, o que provocou a demissão do então presidente, Philip Watts, e de outros diretores. Além disso, a situação da companhia motivou uma investigação por parte dos reguladores financeiros dos Estados Unidos, o que gerou diversas multas milionárias à petrolífera.