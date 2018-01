Shell retoma produções na Nigéria A Royal Dutch Shell retomou a produção no campo de petróleo E.A, localizado na Nigéria. De acordo com informações de um porta-voz da empresa, é esperado que a produção total seja atingida já na próxima semana. Cerca de 120 mil barris de petróleo, retirados por dia do campo, estavam comprometidos desde quarta-feira, quando um homem armado raptou quatro funcionários expatriados de uma das unidades da empresa. As instabilidades continuam na produção do sedimento. Hoje, um ataque aos dutos da empresa no delta do Rio Níger fez com que 106 mil barris do produtos deixassem de ser exportados diariamente. Mesmo com o problema, a Shell conseguiu ser exonerada do pagamento pelos atrasos na entrega, alegando motivo de força maior na impossibilidade de cumprimento dos prazos. No mês passado, a Shell declarou força maior de suas exportações que passam pelo Terminal Bonny, após danos causados por uma explosão. As informações são da Dow Jones.